Тейлор Свифт объявила дипфейкам бой

Тейлор Свифт решила бороться с дипфейками и запатентовать свои лицо и голос. Компания, принадлежащая певице, подала заявки в Управление по товарным знакам США, пишет Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Изображение, которое звезда пытается зарегистрировать, — это фото с ее выступления, где она стоит на сцене с розовой гитарой в расшитом пайетками боди. Две заявки — звуковые. Они были записаны для анонса альбома. В последние годы Тейлор Свифт все чаще становилась объектом дипфейков. Например, в 2024 году по сети разлетелись ролики с участием певицы, где она рекламирует бренд кухонной утвари. На платформах появлялись и откровенные изображения звезды, сгенерированные искусственным интеллектом.

Даже Дональд Трамп после выборов в США поделился серией фотографий. На них поклонницы певицы якобы позируют в футболках с надписью «Свифтис за Трампа». Однако сама артистка в 2024 году не поддерживала ни одного из кандидатов. Индивидуальные товарные знаки станут все более распространенным явлением, говорит руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин:

«Эта певица, а также другие участники рынка с помощью регистрации прав могут защититься от копирования голоса и образа, обеспечить себе дополнительную защиту и потом бороться в суде. Я не сказал бы, что это новый способ, но он приобретает особую актуальность в свете текущей проблематики. Безусловно, инструменты ИИ могут перестроить рынок как авторского права, так и товарных знаков. Некоторые специалисты предполагают, что рынок производства контента — песен, картин, музыки, фильмов и так далее — кардинально изменится. В том числе изменится роль артистов, певцов, музыкантов, актеров — они будут нужны все меньше.

В дальнейшем правообладатели, прокатчики, киностудии будут склонны скорее приобретать права на образ артиста, нежели привлекать его к каким-либо активностям.

Тейлор Свифт — один из крупнейших и успешнейших бизнесменов этого рынка. Она заранее видит проблему и старается защитить свои продукты от вмешательства. Случаи, когда и голос, и лицо регистрировали в качестве товарного знака, уже известны. В ближайшее время это приобретет, на мой взгляд, все большую актуальность, и все подобные образы будут защищены. А в дальнейшем нас ждет большое развитие судебной практики и правоотношений в этом направлении».

В январе 2026 года американский актер Мэттью Макконахи получил одобрение на регистрацию восьми индивидуальных товарных знаков. Один из них — знаменитая фраза «Alright, alright, alright» из фильма «Под кайфом и в смятении», которая стала вирусной. С помощью такой юридической защиты Макконахи также планирует бороться с дипфейками. Юрист юридической компании Semenov&Pevzner Екатерина Губаева объясняет, почему для отечественных звезд это работает иначе:

«В России сам товарный знак как объект интеллектуальной собственности не охраняется, и голос защищается только в составе фонограммы. Поэтому если ИИ просто сгенерировал похожий голос, напрямую засудить нарушителя не получится. Защита возможна только в ситуации, когда с помощью нейросетей берут уже существующую фонограмму и перерабатывают ее. В таком случае можно говорить о нарушении авторских и смежных прав. У нас через Роспатент можно регистрировать так называемые звуковые товарные знаки.

Например, такой есть у мурчания кошки из рекламы Whiskas, а также у заставки «Спокойной ночи, малыши».

Но голос человека как объект интеллектуальной собственности не защищается. Поэтому в РФ такие споры возможны, но правообладатели будут ссылаться не на право голоса, а на конструкции авторского и смежного прав. Возможно, в отдельных случаях — на защиту деловой репутации».

В январе 2026 года Скарлетт Йоханссон, Кейт Бланшетт и еще около 800 актеров, музыкантов и других представителей творческих профессий поддержали кампанию «Кража — не инновация». Они обвинили разработчиков нейросетей в том, что модели используют их голоса и образы, нарушая авторские права.

Анна Кулецкая