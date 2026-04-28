От Apple ждут ультрапремьеру

Apple выпустит новые премиальные устройства — MacBook и iPhone Ultra. По крайней мере, об этом сообщают источники портала Macworld. По их информации, под брендом Ultra выйдет первый складной смартфон компании. До этого у него было рабочее название Fold. А новый MacBook станет самым мощным ноутбуком от Apple, который получит сенсорный дисплей.

Предполагается, что оба гаджета представят уже вместе с iPhone 18 осенью. Разработку этих устройств лично курировал новый глава Apple Джон Тернус, напомнил главный редактор портала itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов:

«Это, по сути, начало новой эры Джона Тернуса, который приходит к власти внутри компании. Корпорация хочет поиграть в суперпроизводительность, в нише искусственного интеллекта, обработке данных, редактирования данных и прочее.

При учете того, что Apple закрыла направление MacPro, MacBook Ultra должен прийти ему на замену. Если вы профессионал, то вам, конечно, нужны большие мощности. Альтернативы MacPro, большого компьютера, который выпускала Apple, по сути, сейчас у нее нет. Сначала она попыталась выпустить более дешевые MacBook и iPhone, сейчас делает ставку на более дорогие MacBook и версию iPhone.

Apple давным-давно просят сделать некоторые вещи, которые в текущей линейке не представлены. В частности, речь идет о складном iPhone и сенсорном дисплее в MacBook. Я подозреваю, что корпорация начала упираться в производительность чипов и не может, как и раньше, показывать кратный прирост по этому показателю. Нужно удивлять чем-то еще.

Что касается цены новых устройств, то мы не знаем сейчас, сколько будет стоить даже обычный iPhone. Ведь есть проблемы с памятью, кризис на рынке. Скорее всего, смартфоны подорожают, плюс $50-100 можно ожидать к каждой модели. Если говорить про MacBook, то там, вероятно, будет выбор. Максимально он может стоить от €7 тыс. до €8 тыс. Если говорить про iPhone, думаю, что это порядка €1,5-2 тыс. на старте».

Сейчас слово Ultra используется только в линейке умных часов Apple Watch, а также в названии самого производительного чипа компании. Кроме того, под этим брендом выпускаются флагманские смартфоны главного конкурента Apple — корпорации Samsung. Впрочем, такой нейминг американской компании совсем не свойственен, заметил аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов:

«Дробление линейки, расширение ее до бесконечности в свое время привели к тому, что Apple чуть не обанкротилась. Джобс после своего возвращения в компанию резко сократил продуктовую линейку, просто ее изничтожил, что позволило сосредоточиться на ключевых продуктах и добиться того успеха, который корпорация испытывает сейчас.

Во-вторых, дело в том, что в течение очень длительного времени Apple была источником подражания для азиатских компаний, которые копировали у нее и дизайн, и нейминг. А сейчас получается, что она идет по пути как раз китайских игроков. Это абсолютно их нейминг — использование слова Ultra. Это не язык Apple. Apple по умолчанию в своем ДНК всегда была Ultra.

То, что сейчас начинается это странное дробление, это очень плохой знак как раз того, что наследие Джобса полностью нивелировано. К власти пришли маркетологи, воспитанные в Samsung, HP и других сетевых компаниях, которые мыслят учебниками: вот Neo, вот — Pro, вот — еще и Ultra. Понять в этом многообразии что-то абсолютно невозможно. Это сбивает потребителя».

По данным инсайдеров, iPhone Ultra в минимальной комплектации будет стоить не меньше $2 тыс. Тем временем цены на самую дорогую модель 17 Pro Max сейчас стартуют от $1,2 тыс. Как пишет Bloomberg, Apple фактически выведет iPhone в новую категорию, где он начинает конкурировать уже с ноутбуками. Профильные СМИ предполагают, что на старте продаж в России цены на него могут и вовсе доходить до 1 млн руб.

Никита Путятин, Ульяна Горелова