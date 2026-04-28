Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

Народный артист России, актер Роберт Ляпидевский умер на 90-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Центрального театра кукол имени С. В. Образцова, где господин Ляпидевский проработал более 65 лет.

«Почти сверстник Театра Образцова, Роберт Анатольевич «всю жизнь играл в куклы». Кукла оживала в его руках. За 65 лет на сцене каких только героев он не сыграл!... Роберт Анатольевич Ляпидевский был безупречным образцовцем и человеком редкой души. Больно, когда из жизни уходит такая чудесная личность»,— рассказали в театре.

Роберт Ляпидевский родился 4 февраля 1937 года в семье первого Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского, который участвовал в операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин». Роберт Ляпидевский окончил Ленинградское нахимовское военно-морское училище, а затем стал работать на 30-м Московском авиационном заводе.

В Театр Образцова Роберт Ляпидевский попал благодаря другу, который работал там музыкантом в оркестре. Господин Ляпидевский стоял у истоков телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» и сыграл несколько ролей в кино, включая фильмы «Жизнь и судьба» (2012) и «Две зимы и три лета» (2013).