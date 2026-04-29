Президенту показали бронированные скорые для новых регионов

В День работника скорой медицинской помощи, 28 апреля, президент Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве и осмотрел новые образцы отечественной спецтехники. Среди них — реанимобиль «Аврора», вертолет «Ансан», беспилотник с вертикальным взлетом «Аист», мобильная операционная на базе полуприцепа, а также бронированная скорая на шасси «Газель Next».

Как пояснил директор ФЦМК Алексей Осипов, последняя была разработана специально для использования на территории новых регионов. «К сожалению, ни для кого не секрет, что сейчас происходят и подрывы техники, и атаки беспилотных летательных объектов. За последние два года 97 машин пострадали»,— рассказал господин Осипов. Он подчеркнул, что новая скорая — это не «показная техника», ее первые образцы уже применяются в приграничье и за два месяца выдержали пять атак со стороны ВСУ: «Класс бронирования — третий, этого хватает, чтобы все находящиеся внутри сотрудники, весь медперсонал (при ударе.— “Ъ”) не только выжил, но и остался цел». Президент назвал отечественное медоборудование очень современным и качественным.

После осмотра спецтехники Владимир Путин в режиме ВКС открыл новые модульные приемные скорой помощи в ДНР, Крыму, Тамбовской и Свердловской областях, а также провел встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

