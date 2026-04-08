На создание 20,6 тысячи мест на нижегородском кладбище выделили 348 млн рублей

Почти 347,6 млн рублей выделили на строительство третьего этапа II очереди муниципального кладбища «Новое Стригинское» в Нижнем Новгороде. Электронный аукцион на проведение работ проводит МКУ «ГлавУКС».

Площадь участка под новый этап составляет почти 19,3 га, под захоронения будет отведено 10,7 га, на которых разместят 20 644 места. На новой части кладбища будут предусмотрены территории семейных, родственных и ветеранских захоронений.

Сейчас на участке расположены деревья, полевые дороги, канавы и озера без названия. Исполнителю предстоит освободить площадку, провести коммуникации, установить ограждение, создать проезды и тротуары, построить сети освещения, установить туалеты и т.д. Завершить работы требуется до 20 декабря 2030 года.

Галина Шамберина