Израиль и Украина сеют зерна гнева

Глава МИД Израиля Гидеон Саар 28 апреля предостерег Украину от обвинений в закупках российского зерна, которое, как утверждают в Киеве, было собрано в новых регионах РФ. Заявление главы израильской дипломатии прозвучало в ответ на демарш Киева в связи с готовящейся разгрузкой в порту Хайфы очередного судна с российским зерном. Накануне в МИД Украины был вызван посол Израиля, которому была вручена нота протеста. Конфликт вокруг российского зерна, в котором ни одна из сторон не намерена уступать, грозит серьезно обострить отношения Украины и Израиля, несмотря на поддержку Киевом операции против Ирана и союзнические отношения Израиля с США.

Фото: Yves Herman / Reuters

Обращение главы МИД Израиля Гидеона Саара к его украинскому коллеге Андрею Сибиге, в котором он предупредил Киев о последствиях необдуманных шагов по отношению к еврейскому государству, прозвучало в ответ на предпринятую украинской стороной и редкую для мировой дипломатии попытку продиктовать Израилю условия его международных и внешнеэкономических связей.

Поводом для ожесточенной перепалки глав дипломатических ведомств стал их спор о происхождении зерна, которое Израиль закупает у России.

«Уважаемый министр, дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не строятся в Twitter или в СМИ. Обвинения не являются доказательством. Доказательства, подтверждающие обвинения, еще не представлены. Прежде чем обращаться в СМИ и социальные сети, вы даже не подали запрос о юридической помощи»,— написал Гидеон Саар на своей странице в соцсети X.

Сообщив, что вызвавший на Украине скандал вопрос о закупаемом Израилем российском зерне «будет рассмотрен», Гидеон Саар напомнил, что «Израиль — это правовое государство с независимыми правоохранительными органами». «Израильские власти будут действовать в соответствии с законом»,— заверил он.

Заявление израильского министра о недопустимости использования соцсетей для межгосударственных отношений прозвучало после того, как первоисточником информации о покупке Израилем зерна с «оккупированных территорий Украины» стал скандально известный украинский сайт «Миротворец». По его данным, часть зерна, закупленного Израилем у России, была доставлена из порта Бердянска и затем перегружена на судно, отправившееся в Хайфу.

Послание главы МИД Израиля стало ответом на заявление главы МИД Украины в связи с прибытием в порт Хайфы балкера Panormitis под флагом Панамы с грузом российского зерна.

Как написал в соцсети Х Андрей Сибига, «незаконная торговля Россией краденым украинским зерном может подорвать дружественные украинско-израильские отношения».

«Трудно понять, почему Израиль не отреагировал должным образом на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, доставившего украденные товары в Хайфу. Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно подобное судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия украденного зерна»,— заявил Сибига.

Он также сообщил о том, что посол Израиля Михаэль Бродский вызван в МИД Украины для вручения ему ноты протеста и «принятия соответствующих мер». Подробности скандала со ссылкой на украинские дипломатические источники сообщил корреспондент американского издания Axios и израильского 12-го канала Барак Равид.

По его информации, ранее в апреле, еще до прихода в Хайфу балкера Panormitis, в этот израильский порт с грузом 43 тыс. тонн российской пшеницы прибыл сухогруз «Абинск», перевозивший, как утверждает Киев, «зерно с оккупированных территорий».

Как сообщил Барак Равид, в марте украинская разведка отследила подготовку «Абинска» к выходу из Черного моря и передала материалы Генпрокуратуре Украины, а 8 апреля украинский суд выдал ордер на его задержание.

Андрей Сибига ранее уже обращался в МИД Израиля с требованием задержать российский сухогруз, однако израильская сторона сочла выполнение этого требования невозможным. В итоге после завершения разгрузки 15 апреля «Абинск» беспрепятственно покинул Хайфу и, по данным AIS-трекеров, направился в пролив Дарданеллы.

После того как попытка задержания первого судна с российским зерном окончилась неудачно, украинская сторона попыталась усилить давление на Израиль. «Мы отслеживаем новое судно и не оставим это без внимания. Если ему разрешат пришвартоваться и разгрузиться, это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних связей. Мы оставляем за собой право применить полный комплекс дипломатических и международно-правовых мер»,— заявил Бараку Равиду украинский дипломатический источник.

«Честно говоря, это похоже на пощечину, учитывая стратегическую добрую волю, которую Украина проявила: от признания КСИР террористами до криминализации антисемитизма»,— добавил собеседник издания.

Отношения Украины и Израиля обострились еще больше после того, как вслед за заявлением Гидеона Саара в перепалку двух министров вмешался Владимир Зеленский, пригрозивший ввести санкции против Израиля.

«Украина на основе информации от наших разведок готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать тех, кто напрямую перевозит зерно, и тех физических и юридических лиц, которые пытаются зарабатывать на такой криминальной схеме. Скоординируем и с европейскими партнерами, чтобы соответствующие лица были включены в санкционные режимы»,— написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Пост украинского президента в большей степени прозвучал как политическая декларация, учитывая, что торгово-экономические отношения двух государств имеют чисто символические показатели.

Введение украинских санкций против еврейского государства могло бы повлечь вторичные украинские санкции против американских компаний, что является и вовсе маловероятным, если не фантастическим, сценарием. Заявление Зеленского стало еще одним подтверждением его продолжающегося дистанцирования от США и сближения с Европой, все более критически воспринимающей политику Израиля.

Весьма символично, что представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни тоже пригрозил введением санкций против Израиля из-за закупки российского зерна.

Комментируя скандал, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге в Кремле сообщил, что Москва считает спор вокруг зерна вопросом двусторонних израильско-украинских отношений. «Послушайте, давайте пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, а Израиль — с киевским режимом»,— заявил Дмитрий Песков.

Сергей Строкань