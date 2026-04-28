В Бурятии обнаружили тела четверых погибших при сходе лавины на руднике

На месте схода лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии обнаружили тела четырех погибших. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сегодня в Муйском районе Бурятии вблизи «Ирокинды» сошла лавина. В управлении Следственного комитета по республике уточняли, что под снегом, предварительно, находятся шесть сотрудников горнодобывающего предприятия.

По данным МЧС Бурятии, работы по расчистке дороги на руднике проводили девять человек. Трое смогли выбраться из-под завалов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть двух и более лиц.