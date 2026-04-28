Мэр Энергодара сообщил о попытке удара по городу четырьмя БПЛА

Четыре беспилотника ВСУ попытались ударить по объектам инфраструктуры в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram.

«Фиксируется рост угроз безопасности в районе въезда в город — вблизи автозаправочной станции и газораспределительной подстанции»,— уточнил мэр города. Господин Пухов отметил, что угроза повторных атак сохраняется, и призвал горожан воздержаться от присутствия в этом районе. По его словам, все службы работают в усиленном режиме.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Россия установила контроль над атомной электростанцией в марте 2022 года. С того же момента все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова». В начале апреля на станции сообщили об участившихся атаках ВСУ на АЭС и Энергодар. 27 апреля при ударе беспилотника по транспортному цеху станции погиб один человек.