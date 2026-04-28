Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин скоро вернется в Петербург

Освобожденный из польской тюрьмы и переданный в Белоруссию петербургский археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин скоро вернется в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую работу. Об этом сообщили в музее.

Фото: Александр Бутягин / VK

«Пока никаких деталей не знаем. Можно сказать только одно: слава Богу, спасибо президенту России и всем многим, кто захотел и сумел спасти нашего товарища из неволи»,— заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Музей выразил благодарность правительствам, дипломатическим службам и другим профильным ведомствам РФ и Белоруссии, а также научным сообществам и всем, кто оказывал помощь ученому и переживал за него.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Польша передала петербургского археолога Александра Бутягина Белоруссии.

