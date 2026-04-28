Сын индийского миллиардера хочет спасти «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара
Анант Амбани, сын индийского предпринимателя Мукеша Амбани, предложил забрать 80 бегемотов, которых планируют усыпить власти Колумбии. Как сообщает газета Le Figaro, речь идет о бегемотах, в свое время завезенных в Колумбию из Африки для личного зоопарка наркобарона Пабло Эскобара.
Миллиардер Анант Амбани (в центре), его мать Нита (справа) и сестра Иша Пирамал (июль 2024 года)
Фото: AP
По данным издания, Анант Амбани, чье состояние сейчас оценивается в $40–43 млрд, обратился к правительству Колумбии с просьбой отменить план эвтаназии бегемотов и предложил переселить животных в свой зоопарк Vantara на западе Индии. Анант Амбани готов организовать отлов бегемотов под контролем ветеринаров, а также создать «специально спроектированную для них природную среду обитания».
«Эти бегемоты — живые существа, наделенные чувствами, и, если у нас есть возможность спасти их с помощью безопасного и гуманного решения, мы обязаны попытаться это сделать»,— заявил индийский миллиардер.
В 1980-х годах Пабло Эскобар привез пару бегемотов в свой личный зоопарк в центральной части Колумбии. После смерти Эскобара в 1993 году и конфискации его имущества животные оказались в живой природе, где начали бесконтрольно размножаться и нападать на местных жителей. Бегемоты, у которых в Колумбии нет естественных врагов, были признаны опасным инвазивным видом, а власти страны одобрили план по истреблению почти сотни животных.