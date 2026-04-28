Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 15 января

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) к 16:58 мск снизился на 1,3%, составив 2696,8 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. Индикатор опустился ниже 2700 пунктов впервые с середины января.

К 17:06 мск индекс Мосбиржи отыграл падение и торговался на уровне 2701,3 пункта. В это же время индекс РТС составлял 1137 пунктов (-1,15%). Как пишет «Интерфакс», индексы реагируют на «отсутствие драйверов для новых покупок из-за ожидания паузи в дальнейшем смягчении ДКП (денежно-кредитной политики.—"Ъ")» Банка России.