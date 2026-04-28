ОАЭ устремились на выход

Нефть сдержанно отреагировала на выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+. В моменте котировки Brent пробивали отметку в $112, затем рост замедлился. Официально ОАЭ покинут организацию экспортеров 1 мая. Как напоминает Reuters, до этого власти страны критиковали соседей по Персидскому заливу за недостаточную защиту от иранских атак.

Министр энергетики ОАЭ заявил Reuters, что решение о выходе не обсуждалось с партнерами по ОПЕК. Однако кризис в организации намечался с самого начала войны в Иране, считает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:

«По мере того, как иранский кризис развивался, стало понятно, что ОПЕК как международная организация и ОПЕК+ как менее формализованный международный альянс могут его не пережить в своем нынешнем виде. Во-первых, по очевидной причине — Ирану и его арабским соседям, странам, в которых расположены американские военные базы, сосуществовать в рамках этой площадки будет довольно сложно.

Второй аргумент заключается в том, что и ОПЕК, и ОПЕК+ теряли возможность принимать какие-то решения, связанные с тем, как оккупировать кризис. Допустим, было заявление, что они собираются увеличивать добычу. А кто именно должен это сделать? Те страны Персидского залива, которые скованы ситуацией в Ормузском проливе? Ни Саудовская Аравия, ни Эмираты, ни Бахрейн, ни Кувейт, никто из них не может увеличить добычу в текущих обстоятельствах. Россия как часть ОПЕК+, в свою очередь, страдает из-за ударов дронов и сейчас тоже не в том состоянии, чтобы как-то масштабно увеличивать добычу.

Судя по всему, ОАЭ не считают, что удастся по-быстрому использовать международные соглашения, в том числе заключенные в рамках ОПЕК+, на политическом уровне для разблокировки пролива. В общем, все это вместе сложилось, и теперь нет никаких оснований для них там оставаться.

Но это, скорее всего, такая первая трещина.

Я не исключаю, что нас ждет какая-то более масштабная история, связанная, возможно, с пересмотром отношений американцев с монархиями Персидского залива и так далее. Трамп ведь критиковал ОПЕК. Можно ли его считать бенефициаром этого решения? Американский лидер, с одной стороны, заинтересован в том, чтобы цены были не слишком высокими, потому что иначе популярность его администрации в США падает. С другой, ему важно, чтобы американские нефтяные компании зарабатывали. Поэтому у него в зависимости от ситуации позиция может меняться.

Напомню, что ОПЕК+ в тогдашней итерации распалась в начале кризиса из-за пандемии COVID-19 в 2020 году, потом его восстановили как раз при участии Трампа. Это была сделка главы Белого дома, президента РФ Владимира Путина и принца Сальмана, фактического руководителя Саудовской Аравии».

Как пишет Reuters, выход ОАЭ из ОПЕК может стать чувствительным ударом по неформальному лидеру организации — Саудовской Аравии. СМИ напоминают о конфликтах между странами. Помимо соревнования за иностранные инвестиции, есть вопросы региональной политики. Например, в конце 2025-го распалась коалиция между Абу-Даби и Эр-Риядом для борьбы с йеменскими хуситами, они сделали ставки на разные группировки.