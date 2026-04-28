Воронежский колледж опроверг связь с адептом запрещенного в РФ сатанизма

Роман Мальцев, осужденный к одному году исправительных работ за демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), а также символики «Международного движения сатанизма» (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ), в настоящее время не является студентом Семилукского политехнического колледжа. Учебное заведение он окончил в 2020 году. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказала заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ ВО «СПК» Елена Кулова.

«В период учебы указанных преступлений совершено не было и никаких предпосылок не наблюдалось»,— заявила госпожа Кулова.

По словам собеседницы редакции, Роман Мальцев по окончании учебного заведения проходил службу в вооруженных силах РФ, и «все указанные преступления были совершены после того, как его комиссовали».

Накануне, 27 апреля, «Ъ-Черноземье» писал, что вердикт по делу Романа Мальцева стал первым подобным приговором в России, связанным с демонстрацией сатанистской символики («Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

