Названы самые цитируемые бизнесмены и эксперты в Петербурге и Ленобласти

В Санкт-Петербурге назвали самых цитируемых руководителей бизнеса в городе и Ленинградской области. Список, подготовленный «Ъ Северо-Запад», возглавил тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак. На втором месте расположился генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, на третьем — коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Четвертое место рейтинга занял совладелец ГК Fizika Development Александр Кравцов. Пятое — главный тренер СКА. На шестом месте расположился директор по развитию ГК «Едино» Максим Жабин, а на седьмом — генеральный директор АО «Обуховский завод» Михаил Подвязников.

Восьмое место составители рейтинга отдали генеральному директору VALO Service Константину Сторожеву, девятое — президенту группы «Эталон» Михаилу Бузулуцкому. Десятку закрыл генеральный директор УК «КВС» Сергей Ярошенко.

В рейтинг вошли главы компаний региона, бизнес-ассоциаций и общественных организаций. Первоначальный список формируется путем мониторинга СМИ, ежегодно обновляется и дополняется. В рейтинг включены люди, чья деятельность в минувшем году приковывала к себе наибольшее внимание делового сообщества.

Представители регионального истеблишмента ранжированы в соответствии со статистикой их цитируемости в период с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года в представленных редакциями на Северо-Западе ключевых деловых СМИ: «Коммерсанте», «Деловом Петербурге», РБК и «Фонтанке». Подсчет проводили вручную на сайтах изданий и в сервисе агентства «Интегрум».

При подготовке рейтинга не рассматривали губернаторов и вице-губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председателей комитетов правительства и других чиновников в силу их особого положения, которое мешает объективно оценить степень их общественной открытости в сравнении с бизнесменами.

Также «Ъ Северо-Запад» представил топ-5 самых цитируемых экспертов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этот рейтинг входят главы компаний региона, бизнес-ассоциаций и общественных организаций. Его возглавил генеральный директор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. Вторую строчку заняла руководитель консалтингового центра компании «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева, третью — генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. На четвертой строчке расположился генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, на пятой — управляющий партнер агентства «BMT Консалт» Екатерина Косарева.

