Самые цитируемые руководители бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Методика исследования

В рейтинг входят главы компаний региона, бизнес-ассоциаций и общественных организаций. Первоначальный список формируется путем мониторинга СМИ, ежегодно обновляется и дополняется. В рейтинг включены люди, чья деятельность в минувшем году приковывала к себе наибольшее внимание делового сообщества.

Мы не рассматриваем губернаторов и вице-губернаторов Петербурга и Ленинградской области, председателей комитетов правительства и других чиновников в силу их особого положения, делающего затруднительной объективную оценку степени их общественной открытости в сравнении с бизнесменами.

На том же основании из рейтинга бизнесменов исключено экспертное сообщество: руководители аналитических, консалтинговых и юридических компаний, а часто — и главы различных ассоциаций и объединений. Результаты по этой группе опубликованы в отдельной таблице.

Представители регионального истеблишмента ранжированы в соответствии со статистикой их цитируемости в период с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года в представленных редакциями на Северо-Западе ключевых деловых СМИ: «Коммерсанте», «Деловом Петербурге», РБК и «Фонтанке». Подсчет ведется вручную на сайтах изданий и в сервисе агентства «Интегрум».

Мы берем во внимание печатные версии газет и их тематических приложений, а также сайты изданий — и федеральные, и региональные. Однако исключаем из поиска ленты новостей, в сообщениях которых слова спикеров нередко приводятся со ссылкой на другое издание.

Места в таблицах определены в соответствии с суммарным количеством цитат конкретного человека в упомянутых СМИ. Таким образом, одно место могут делить несколько персон. Граница отсечения — два комментария за год. Подсчеты были проведены по пяти сотням имен. В итоговый рейтинг были включены 123 бизнесмена и 51 эксперт.

Мы стараемся проверить как можно больший круг представителей городской элиты, поэтому в исходном списке встречаются представители одной компании. В печатную версию попадает тот из них, у кого комментариев больше. Это может быть владелец или генеральный директор фирмы, иногда — человек, фактически выполняющий функцию руководителя и лица компании в Петербурге (исполнительный, реже — коммерческий директор). В исключительных случаях, например, при корпоративном конфликте, мы считаем важным показать уровень открытости обеих сторон. Как и в случае смены места работы: в рейтинге могут встречаться бывший и нынешний руководители компании, если каждый из них остается в деловой среде региона.

Над рейтингом работали: Андрей Егупец, Дмитрий Квасов, Евгений Федуненко, Олеся Мельничук.

Самые благотворительные

(упоминаемость руководителя бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в СМИ рядом со словами «меценат», «спонсор», «благотворительность» и подобными в 2025 году)

Методика исследования

Представители регионального истеблишмента ранжированы в соответствии со статистикой их упоминаемости в ключевых деловых СМИ («Коммерсанте», «Деловом Петербурге», РБК и «Фонтанке») со словами из семантического облака «Благотворительность» в «СКАН-Интерфакс». В итоговый список попало 9 фамилий. Период подсчета: с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года.

