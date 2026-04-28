В Татарстане арестовали гражданина Турции по делу об убийстве супруги

В Татарстане до 14 октября арестовали гражданина Турции Эцфелу Мете. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Ранее сообщалось, что 24 мая прошлого года в жилом комплексе «Волжская гавань» в Казани мужчина нанес смертельные ножевые ранения своей 35-летней супруге, а также попытался убить их трехлетнего ребенка.

Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Анна Кайдалова