В Верховный суд Татарстана направили уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве супруги и покушении на жизнь ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Дело татарстанца, обвиняемого в покушении на ребенка и убийстве, направили в суд

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 24 мая прошлого года в жилом комплексе «Волжская гавань» он нанес 35-летней супруге смертельные ножевые ранения, а также попытался убить их трехлетнего ребенка.

Подозреваемый вину не признал. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

