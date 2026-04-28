Лучше кратко, чем ничего

Открывая 11-ю обзорную конференцию по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в минувший понедельник, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал вдохнуть в этот вступивший в силу в 1970 году документ «новую жизнь». «Слишком долго он разрушается. Обязательства остаются невыполненными. Доверие и авторитет истощаются»,— предупредил он.

Фото: Центр энергетики и безопасности

С вышесказанным не поспоришь, но на ближайшие недели (конференция продлится до 22 мая) перед представителями 191 страны—участницы ДНЯО, собравшимися в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, стоит менее масштабная, но не менее легкая задача: постараться согласовать хотя бы заключительный документ в поддержку договора.

Конференция проходит в период, когда противоречия между отдельными государствами и группами государств—участников ДНЯО обострены настолько, что рассчитывать на какие-то договоренности между ними, даже просто в виде совместного итогового заявления, очень трудно.

Это касается как вопросов, непосредственно относящихся к компетенции обзорной конференции, так и более масштабных или фоновых проблем, которые формируют общеполитический контекст конференции и укрепляют (или подрывают) настрой на поиск согласия. Пока приходится констатировать, что оснований для оптимизма очень мало.

Но позволю себе уточнить: когда мы говорим о заключительном документе, то чаще всего имеем в виду формат, сложившийся в ходе многочисленных обзорных конференций, имевших место начиная с первого подобного рода мероприятия в 1975 году, где были бы детально изложены оценки случившегося почти по каждой статье и каждому параграфу договора и приведены подробные согласованные рекомендации на следующий пятилетний период. Причем все это — на основе общего консенсуса. Вот такого документа по итогам нынешней конференции почти наверняка не будет.

Само по себе это не смертельно — далеко не на каждой обзорной конференции в прошлом удавалось согласовать такой документ. В том числе и на двух предыдущих «обзорках». При этом ДНЯО продолжал действовать.

Сейчас, однако, такой «непродуктивный» исход обзорной конференции был бы чреват более негативными последствиями для самого договора, который стоит перед лицом все более серьезных и, не боюсь этого сказать, системных рисков.

В целом в ряде неядерных стран возрождается или возникает интерес к ядерному оружию, налицо высокая вероятность возобновления гонки ядерных вооружений (что подрывало бы ключевую статью VI ДНЯО).

Предпринимаются откровенные попытки игнорировать или искажать статью IV, закрепляющую право неядерных стран-участниц на мирное развитие атомной энергии, а в ходе американо-израильской агрессии против Ирана подверглись прицельным мощным ударам находившиеся под гарантиями МАГАТЭ ядерные объекты последнего. И все это на фоне усиливающейся пропагандистской кампании в средствах массовой информации, блогосфере и даже «аналитических» трудах о якобы пользе ядерного распространения.

Вопрос об «альтернативных концовках» обзорной конференции требует серьезного к себе отношения, основанного на понимании важности договора и его роли в предотвращении ядерной войны. Сейчас просматривается одна опасная альтернатива: принятие заключительного документа (или каких-то его частей) не консенсусом, а голосованием. Это только еще больше перессорит участников договора, вряд ли принесет кому-то политические или пропагандистские выгоды (кто-то окажется в выигрыше по одним вопросам и в проигрыше по другим) и отнюдь не повысит продуктивность конференции. Сказанное относится и к риску выдвижения и постановки на голосование серии резолюций по различным аспектам повестки дня.

Неидеальным, но потенциально работающим в нынешней сумбурной и конфронтационной обстановке могло бы стать выдвижение очень лаконичного политического документа, в котором признавались бы трудности и разногласия в вопросах реализации ДНЯО, но подтверждалась бы его ценность в глазах всех государств-участников и их намерение совместно искать пути преодоления нынешних сложностей.

Возможно, проект такого документа мог бы быть выдвинут от имени председателя конференции, посла До Хунг Вьета, бюро конференции или же группы действительно нейтральных стран, имея в виду его принятие консенсусом (без всяких там «консенсусов минус один, два или три»).

Сергей Бацанов, чрезвычайный и полномочный посол в отставке, член Международного совета Пагуошского движения ученых, член Российского Пагуошского комитета