В Курской области возбуждено дело о хищении акций завода «Город сыра»

Следователи возбудили уголовное дело о хищении 49% акций сыродельного завода «Город сыра» в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело возбуждено по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), рассказал собеседник агентства. По версии следствия, в 2025 году предприниматель Игорь Киселев, обещая погасить долги предприятия, убедил собственника переписать 49% ООО «Город сыра» на свою гражданскую жену Марию Ющенко. Сейчас госпожа Ющенко планирует продать свою долю за 150 млн руб. — это стало известно из направленной в адрес собственника оферты.

После переоформления, по словам потерпевшего, ему начали поступать угрозы, а предприятие атаковали хакеры. По данному факту возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 273 УК) и вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК). Следствием установлено, что группа лиц вымогала у владельца завода $2,5 млн, угрожая проблемами с силовыми органами.

ООО «Город сыра» зарегистрировано в 2019 году в городе Рыльске Курской области. Компания занимается производством молока и молочной продукции. В 2024 году выручка составляла 1,5 млрд руб., убыток — 277,2 млн руб. В августе 2024-го завод приостановил работу из-за боевых действий в Курской области. Предприятие законсервировали. Сейчас оно получает господдержку, сотрудники сохраняют рабочие места и зарплату. Собственниками значатся Альберт Суфияров и Мария Ющенко.