Красота требует метров

Продавец косметики компания Faberlic арендовала 37,5 тыс. кв. м в логопарке «MLP Северное Домодедово» на Каширском шоссе на юге Подмосковья. Совокупно у ритейлера на этом объекте стало 82,5 тыс. кв. м: за их аренду компании придется платить до 984 млн руб. в год. Расширение складских площадей Faberlic потребовалось из-за роста продаж в том числе через маркетплейсы и партнерства по бренду Avon.

Faberlic заключила сделку по аренде 37,5 тыс. кв. м складской недвижимости в логопарке «MLP Северное Домодедово» недалеко от Каширского шоссе в Подмосковье, сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В Faberlic не ответили на запрос “Ъ”. В УК MLP (собственник логопарка) и NF Group, выступившей, по данным собеседников “Ъ”, консультантом сделки, от комментариев отказались.

Компания уже арендует в этом логопарке около 45 тыс. кв. м недвижимости, уточняет собеседник “Ъ”. Ритейлер продлил арендный договор на эти площади до 2031 года. Так, ежегодные выплаты за аренду около 82,5 тыс. кв. м в этом комплексе управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов оценивает в 779–861 млн руб., директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International Александр Шевелев говорит о 943–984 млн руб.

MLP занимается возведением логопарков, в ее портфеле около 1,7 млн кв. м. Среди проектов компании — логопарки «Чехов» (380 тыс. кв. м) и «Подольск» (206 тыс. кв. м). Сейчас 100% компании владеет Эрисхан Куразов, по данным СПАРК. Выручка компании в 2025 году увеличилась на 13% год к году, до 896 млн руб., убыток составил 81 млн руб.

Faberlic создана в 1997 году Алексеем Нечаевым, основавшим партию «Новые люди». В 2021 году господин Нечаев передал компанию в доверительное управление в связи с избранием в Госдуму. По итогам 2024 года выручка ритейлера увеличилась на 20%, до 16 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 5%, до 4 млрд руб.

Дополнительные площади могли понадобиться Faberlic из-за активного роста бизнеса: помимо собственной дистрибуции, ритейлер увеличивает продажи через маркетплейсы, говорит руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев. Имеющихся площадей в логопарке было недостаточно, из-за чего компании приходилось использовать склады временного хранения, добавляет член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова.

Кроме того, в апреле 2026 года Faberlic договорилась с «Арнест ЮниРусь», недавно купившей активы Avon в России, о партнерстве в развитии бренда Avon на российском рынке. Это также требует дополнительных складских мощностей. Аренда 82,5 тыс. кв. м складов для косметического ритейлера — это значительный объем, сопоставимый с запросами крупных федеральных сетей, отмечает директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров. К примеру, парфюмерная сеть «Золотое яблоко» в 2024 году арендовала 47 тыс. кв. м в логопарке «Ориентир-Запад» в Подмосковье.

Сделка Faberlic выглядит значительной в условиях общего охлаждения спроса на складскую недвижимость, отмечает коммерческий директор RDS (ранее Radius Group) Александра Шакола. За январь—март 2026 года спрос на логопарки в Москве и Подмосковье сократился почти вдвое год к году, до 177,2 тыс. кв. м, по данным Александра Шевелева. В связи с этим, поясняет госпожа Шакола, арендные ставки снизились, позволяя компаниям с растущим бизнесом увеличивать площади на выгодных условиях.

София Мешкова, Виктория Колганова