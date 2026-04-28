За год в Ростовской области кредитный портфель бизнеса вырос на 12%

За минувший год кредитный портфель бизнеса Ростовской области вырос почти 12% и по состоянию на 1 января 2026 года составил около 953 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе уточнили, что большая часть портфеля корпоративных кредитов (около 80%) — это займы обрабатывающим производствам, компаниям, специализирующимся на операциях с недвижимостью и различных услугах, а также предприятиям торговли и агропромышленного комплекса региона. Для сравнения, кредитная активность жителей Дона росла умеренными темпами. За минувший год розничный портфель прибавил около 2% и на начало января составил около 911 млрд руб.

Как заметила управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева, в 2025 году корпоративное кредитование росло, пусть и не такими рекордными темпами, как в 2021–2022 годах (20–25% тогда против прошлогодних 12%). «Сдерживающее влияние оказывали процентные ставки: они оставались высокими вслед за ключевой ставкой. Это было необходимо, чтобы охладить спрос и замедлить рост цен»,— пояснила эксперт.

Владимир Андреев