The Information: Google и Пентагон заключили секретную сделку в сфере ИИ

Google договорилась о предоставлении военному министерству США своих ИИ-моделей для работы с секретной информацией. Об этом пишет The Information со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как отмечает издание, согласно контракту, «используемая система ИИ не предназначена и не должна использоваться для массового наблюдения внутри страны или для автономного оружия (включая выбор целей) без надлежащего надзора и контроля со стороны человека». Из соглашения также следует, что у Google не будет права контролировать или налагать вето на законные оперативные решения правительства.

Комментируя сообщения СМИ, компания Google заявила, что оказывает поддержку государственным ведомствам как в секретных, так и в несекретных проектах.

27 апреля сотни сотрудников Google направили письмо генеральному директору с требованием запретить Пентагону использовать ИИ компании для секретной работы ведомства. «Мы хотим, чтобы ИИ приносил пользу человечеству, а не использовался в негуманных или крайне вредных целях. Это касается смертоносного автономного оружия и массовой слежки, но не ограничивается ими»,— написали сотрудники.

В 2025 году Пентагон подписал соглашения на сумму до $200 млн с разработчиками ИИ, включая Anthropic, Grok Илона Маска, OpenAI и Google. В марте компания Anthropic столкнулась с последствиями конфликта с Пентагоном после того, как, по сообщениям СМИ, отказалась предоставить свою ИИ-технологию для создания автономного оружия и/или массового наблюдения внутри страны. После этого военное ведомство признало Anthropic угрозой национальной безопасности.

Елизавета Труфанова