Защитник сборной Бразилии Эдер Милитан пропустит чемпионат мира из-за травмы

Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Эдер Милитан не примет участие в чемпионате мира 2026 года из-за травмы. Об этом в социальной сети X написал журналист Фабрицио Романо.

Фото: Isabel Infantes / File Photo / Reuters

На прошлой неделе футболист получил травму двуглавой мышцы бедра левой ноги в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании против «Алавеса». По информации портала ge.globo, в ближайшее время Милитан перенесет операцию в Финляндии. Ожидается, что он сможет вернуться на поле только в октябре.

Защитник не сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе команда Бразилии сыграет со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.

Эдеру Милитану 28 лет. В составе «Реала» он трижды выиграл чемпионат Испании и дважды становился победителем Лиги чемпионов. В текущем сезоне провел за клуб 21 матч, забив два мяча.

Таисия Орлова