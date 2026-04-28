Более 100 делегаций подтвердили участие в Международном форуме по безопасности в Москве

Более 100 делегаций зарубежных стран уже подтвердили свое участие в Международном форуме по безопасности, заявил замсекретаря Совбеза (СБ) РФ Александр Венедиктов. Форум пройдет 26–29 мая в Москве под эгидой СБ РФ.

«Участие в форуме уже подтвердили более 100 делегаций, их них более 40 будут представлены на уровне советников по национальной безопасности, министров, вице-премьеров и других представителей высокого уровня. Ожидаем, что это число значительно вырастет»,— сообщил господин Венедиктов по итогам совещания членов президиума научно-экспертного совета Совбеза.

Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу на открытии заседания членов президиума научно-экспертного совета Совбеза сообщил, что приглашения на участие в форуме разосланы более чем 180 делегациям. Он отметил, что во время мероприятия будут обсуждаться вопросы, «охватывающие фактически все актуальные аспекты обеспечения безопасности».

«При выборе тем для дискуссий руководствовались, в первую очередь, мнением государств Мирового большинства, высказываемым в ходе регулярных двусторонних и многосторонних встреч по линии советов безопасности»,— уточнил господин Шойгу.

Среди заявленных Сергеем Шойгу тем форума — актуальные вопросы применения беспилотных систем, проблемы информационной безопасности, применение технологий искусственного интеллекта и борьбы с распространением дезинформации.

Участники мероприятия также обсудят варианты коллективного решения проблем, с которыми, по словам Сергея Шойгу, «в одиночку не способно справиться ни одно государство». «К их числу относятся, среди прочего, угрозы энергетической и продовольственной безопасности на фоне американо-израильской агрессии против Ирана, рост оборонных расходов во всем мире, снижение темпов роста экономики, разрушение транспортно-логистической архитектуры и увеличение долговых проблем»,— пояснил секретарь СБ РФ.

На форуме состоится 14-я Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В прошлогоднем подобном мероприятии участвовали 126 делегаций из 104 стран, в том числе из государств, признанных властями РФ «недружественными».

