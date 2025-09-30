Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александра Живайкина могут назначить главой Октябрьска

Депутату Самарской губернской думы Александру Живайкину предложено возглавить Октябрьск. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил подготовить необходимые документы для этого назначения.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Подробнее о сроках и деталях процедуры пока не сообщается. Глава Октябрьска Александра Гожая может быть привлечена к работе в правительстве региона.

В феврале текущего года бывший губернатор Самарской области Константин Титов на оперативном совещании правительства региона предложил объединить Сызрань и Октябрьск.

Андрей Сазонов