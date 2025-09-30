Александра Живайкина могут назначить главой Октябрьска

Депутату Самарской губернской думы Александру Живайкину предложено возглавить Октябрьск. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил подготовить необходимые документы для этого назначения.

Подробнее о сроках и деталях процедуры пока не сообщается. Глава Октябрьска Александра Гожая может быть привлечена к работе в правительстве региона.

В феврале текущего года бывший губернатор Самарской области Константин Титов на оперативном совещании правительства региона предложил объединить Сызрань и Октябрьск.

Андрей Сазонов