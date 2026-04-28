Власти Грузии заподозрили ФРГ в непризнании нынешнего главы государства

МИД Грузии направил уже вторую ноту федеральному Министерству иностранных дел ФРГ в связи с информацией на официальном сайте МИД ФРГ, где президентом Грузии названа экс-глава государства Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает агентство Imedinews со ссылкой на источники в грузинском дипломатическом ведомстве. Ресурс публикует текст ноты, которого нет на официальном сайте МИД Грузии.

В документе говорится, что после вербальной ноты от 9 апреля текущего года грузинское Министерство иностранных дел вновь призывает МИД ФРГ «обновить информацию о руководстве Грузии на официальном сайте». В документе, направленном из Тбилиси в Берлин, отмечается, что сведения о персональном составе высшего руководства Грузии не обновлялись после парламентских выборов в октябре 2024 года и выборов президента Грузии в декабре того же года.

«МИД Грузии вновь напоминает федеральному Министерству иностранных дел ФРГ, что 29 декабря 2024 года парламент избрал президентом республики Михаила Кавелашвили, а пост главы МИДа занимает Мака Бочоришвили»,— говорится в ноте.

На сайте МИД ФРГ президентом Грузии по-прежнему названа нынешний лидер оппозиции Саломе Зурабишвили, занимавшая пост главы государства с 2018 по 2024 год, а министром иностранных дел — предыдущий глава ведомства Илья Дарчиашвили.

Посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер неоднократно объяснял казус «техническими проблемами». Однако как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, так и спикер парламента Шалва Папуашвили в своих комментариях давали понять, что МИД ФРГ, по их мнению, преднамеренно не обновляет информацию на своем сайте и тем самым вслед за грузинской оппозицией намекает на нелегитимность нынешнего президента и парламента, по-прежнему считая законно избранным лишь пятого президента кавказской республики, карьерного французского дипломата Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили объявила выборы 2024 года «тотально сфальсифицированными по российскому образцу» и неоднократно говорила, что считает лишь себя законным президентом Грузии.

Георгий Двали, Тбилиси