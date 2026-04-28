Адвокат мэра Уфы: Ратмиру Мавлиеву мстят застройщики
Адвокат Булат Зиакаев, представляющий интересы Ратмира Мавлиева, сообщил муниципальному телеканалу «Вся Уфа», что его подзащитный вину не признает.
По словам адвоката, главу администрации Уфы из мести «умышленно оговаривают» некие «недобросовестные застройщики», с которыми мэрия с декабря 2025 года судится «по оспариванию сделок, касающихся мены земельных участков».
Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», СКР подозревает Ратмира Мавлиева в превышении должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заместитель главы администрации Агарагим Кагиргаджиев, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Рушат Фазлиахметов и директор санатория «Радуга» Айгуль Винникова подозреваются в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела «организовали незаконное отчуждение» земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м, расположенного на территории санатория «Радуга» на улице Авроры. В 2025 году Ратмир Мавлиев, отмечают в СКР, «потребовал от представителя строительной организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство». «В частности, речь шла о приобретении за счет средств застройщика указанного земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей с последующим оформлением прав в интересах главы города»,— пояснили в ведомстве.