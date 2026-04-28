Мэра Уфы подозревают в превышении полномочий и получении взятки

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Ратмир Мавлиев, глава администрации Уфы

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Заместитель главы администрации Агарагим Кагиргаджиев, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Рушат Фазлиахметов и директор санатория «Радуга» Айгуль Винникова подозреваются в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела «организовали незаконное отчуждение» земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м, расположенного на территории санатория «Радуга» на улице Авроры. В 2025 году Ратмир Мавлиев, отмечают в СКР, «потребовал от представителя строительной организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство». «В частности, речь шла о приобретении за счет средств застройщика указанного земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей с последующим оформлением прав в интересах главы города»,— пояснили в ведомстве.

Ратмир Мавлиев был задержан на 48 часов.

Олег Вахитов