Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова ушла в отставку

Депутаты Липецкого городского совета тайным голосованием удовлетворили заявление председателя Счетной палаты Липецка Марины Зиборовой о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова

Фото: официальный сайт городского совета Липецка

Отставка госпожи Зиборовой связана с выходом на пенсию по выслуге лет. Она принимала участие в создании муниципального ведомства и работала в нем со дня основания. Сначала Марина Зиборова возглавила Контрольно-счетную комиссию, а с января 2005 года заняла пост председателя Счетной палаты Липецка. Ее стаж в системе контроля за городскими финансами превышает 20 лет.

В пресс-службе городского совета «Ъ-Черноземье» сообщили, что с 4 мая обязанности госпожи Зиборовой будет исполнять ее заместитель Оксана Затонских. В конце марта городской совет направил в Контрольно-счетную палату (КСП) области обращение о передаче полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. Таким образом, госпожа Затонских останется во главе органа в статусе исполняющей обязанности до вхождения городской счетной палаты в областную КСП.

Марина Зиборова родилась 30 августа 1964 года в Елецком районе Липецкой области. В 1983 году с отличием окончила Звенигородский финансовый техникум, в 1988-м — липецкий филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начинала ревизором-инспектором в финансовом отделе Советского райисполкома, позже занимала должность старшего экономиста, затем была главным бухгалтером строительной организации. С 1993 по 2003 год работала в налоговых органах Липецка, пройдя путь от старшего государственного налогового инспектора до заместителя руководителя городской налоговой инспекции. Госпожа Зиборова отмечена знаками «Отличник Министерства РФ по налогам и сборам» и «За заслуги перед городом Липецком». В 2016 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». Также она награждена почетным знаком «За развитие местного самоуправления».

В конце марта депутаты городского совета Липецка в очередной раз приняли поправки в закон о бюджете облцентра на 2026 год. Дефицит казны должен составить 1,3 млрд руб. при доходах в 22,7 млрд руб. и расходах в 24 млрд руб.

Кабира Гасанова