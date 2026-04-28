В Самарской области ураганный ветер будет дуть до среды включительно

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области на среду, 29 апреля. В регионе ожидается усиление юго-западного ветра (порывы до 15-18 м/с). Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В понедельник, 27 апреля, три человека (двое взрослых и один ребенок) погибли в результате падения деревьев в Самаре и Самарской области. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. Также ветер сорвал кровлю с крыш нескольких домов, опрокинул деревья на автомобили, снес грузовую ГАЗель на трассе М-5 и привел к отключению электричества в нескольких селах.

Георгий Портнов