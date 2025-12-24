Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Союзмультфильм» выиграл суд против продавца из Удмуртии из-за «Чебурашки»

С жительницы Удмуртии взыскали компенсацию в пользу «Союзмультфильма» из-за использование изображения «Чебурашки» при продаже мягких игрушек на маркетплейсе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Суд установил, что 30-летняя жительница Балезинского района предлагала на «Озоне» покупать мягкие игрушки «Чебурашки». Разрешение на использование товарных знаков (ТЗ) правообладателя, связанных мультфильмом «Крокодил Гена», ответчик не получал.

Суд удовлетворил иск компании и постановил взыскать с обвиняемой 100 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на ТЗ.

Владислав Галичанин