В Армении прокомментировали запрет продажи минеральной воды «Джермук» в России

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении не получал официальных уведомлений от российской стороны о приостановке поставок минеральной воды «Джермук». Об этом сообщили на сайте инспекции.

«Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Республики Армения пока не получил никакой официальной информации, письма или иных сведений по этому вопросу от соответствующих компетентных органов Российской Федерации, Роспотребнадзора или Россельхознадзора»,— указано в публикации.

Сегодня государственная система маркировки «Честный знак» сообщила в Telegram-канале, что заблокировала продажу 338 тыс. бутылок «Джермука». Поводом послужило письмо от Роспотребнадзора. По данным «Честного знака», в системе заблокирована продукция, произведенная с 17 февраля по 5 марта.