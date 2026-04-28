До пяти выросло число погибших при пожаре на стройке в Москве

Список погибших при пожаре на стройплощадке в Москве вырос до четырех человек. Сейчас еще девять пострадавших осматривают медики. Об этом сообщили ТАСС в МЧС. Ранее экстренные службы подтверждали гибель трех человек, семеро были в списке пострадавших.

Пожар произошел на севере столицы по адресу: 2-й Амбулаторный переулок, дом 14. По данным СМИ, здесь строится жилой комплекс. Из горящего здания эвакуировали несколько десятков человек.

К настоящему моменту возгорание локализовано, сообщили в оперативных службах.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности (ч. 3 ст. 216 УК РФ).