Человекоподобные роботы будут обслуживать багаж в аэропорту Токио

В Международном аэропорту Токио Ханэда погрузкой и разгрузкой багажа пассажиров с мая этого года будут заниматься человекоподобные роботы. Об этом сообщила авиакомпания Japan Airlines (JAL), которая запустила проект со своим партнером GMO Internet Group.

Эксперимент рассчитан до конца 2028 года. Компании будут использовать роботов производства китайской компании Unitree. В презентации JAL показала, как один из таких роботов аккуратно перемещает контейнер с багажом на ленту конвейера и машет рукой кому-то за кадром, возможно, такому же «коллеге». Роботы Unitree способны без подзарядки работать на протяжении двух-трех часов. В перспективе авиакомпании рассчитывают на то, что они смогут не только заниматься багажом, но и делать уборку в салонах самолетов.

Цель проекта — снизить нагрузку на сотрудников в условиях значительного притока туристов в страну и дефицита рабочей силы, который, по прогнозам экономистов, будет только расти. За первые два месяца 2026 года Японию посетили более 7 млн человек. За весь 2025 год в стране побывало рекордное число туристов — 42,7 млн.

