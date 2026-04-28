Человекоподобные роботы будут обслуживать багаж в аэропорту Токио
В Международном аэропорту Токио Ханэда погрузкой и разгрузкой багажа пассажиров с мая этого года будут заниматься человекоподобные роботы. Об этом сообщила авиакомпания Japan Airlines (JAL), которая запустила проект со своим партнером GMO Internet Group.
Фото: David Mareuil / Anadolu / Getty Images
Эксперимент рассчитан до конца 2028 года. Компании будут использовать роботов производства китайской компании Unitree. В презентации JAL показала, как один из таких роботов аккуратно перемещает контейнер с багажом на ленту конвейера и машет рукой кому-то за кадром, возможно, такому же «коллеге». Роботы Unitree способны без подзарядки работать на протяжении двух-трех часов. В перспективе авиакомпании рассчитывают на то, что они смогут не только заниматься багажом, но и делать уборку в салонах самолетов.
Цель проекта — снизить нагрузку на сотрудников в условиях значительного притока туристов в страну и дефицита рабочей силы, который, по прогнозам экономистов, будет только расти. За первые два месяца 2026 года Японию посетили более 7 млн человек. За весь 2025 год в стране побывало рекордное число туристов — 42,7 млн.