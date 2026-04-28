Мосбиржа отказалась от торгов неликвидными иностранными акциями

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 28 апреля остановила сделки с заблокированными акциями примерно 130 иностранных компаний. Речь идет о сделках в режиме «Непрерывный аукцион с центральным контрагентом». В списке на исключение, среди прочих, инвестфонды (ETF) Vanguard и iShares.

При «Непрерывном аукционе с ЦК» инвесторы сами совершают сделки в биржевом стакане (таблица лимитных заявок на покупку и продажу). Представитель площадки пояснил РБК, что теперь инвесторы могут работать с заблокированными бумагами в режиме переговорных сделок — когда заранее подается поручение известному контрагенту.

Закрытие торгов заблокированными иностранными бумагами начали обсуждать летом 2025 года. Нет смысла держать инфраструктуру под копеечные обороты, говорил тогда один из собеседников Frank Media. РБК проверил объемы торгов со старта продаж: Danaher — 16 сделок с максимальным объемом 62,2 тыс. руб.; Chegg — 8 сделок (1,5 тыс. руб.); Campbell Soup — 6 сделок (1,4 тыс. руб.).

Национальный расчетный депозитарий находится под санкциями США с 2022 года. Мосбиржа попала в список в июне 2024 года. Изначально сервис внебиржевых торгов заблокированными активами запустили отдельные брокеры. Позднее, уже после попадания под санкции, собственное решение предложила Мосбиржа: покупать бумаги могут квалифицированные инвесторы, а продавать все; расчеты проходят в рублях.