Выручка «Мать и дитя» выросла почти на треть в первом квартале

Выручка «Мать и дитя» (ГК «МД Медикал») составила 11,83 млрд руб. в январе-марте 2026 года. Это на 32% больше показателя за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные неаудированной финансовой отчетности компании.

Из пресс-релиза следует, что рост выручки во многом связан с высокими показателями по родам московских госпиталей и экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) в амбулаторных клиниках «Мать и дитя», а также с результатами присоединившейся к ГК сети медцентров «Эксперт» (17% в общей выручке).

Сопоставимая выручка (LFL) «Мать и дитя» выросла на 9,2% за первый квартал — до 9,78 млрд руб. Выручка московских госпиталей увеличилась на 9,5%, до 4,85 млрд руб., а региональных — на 30,3%, до 3,12 млрд руб.

Выручка амбулаторных клиник «Мать и дитя» в Москве и области выросла на 16,6%, до 1,028 млрд руб. Аналогичный показатель в регионах достиг 2,79 млрд руб. (рост в 2,3 раза).

Средства на балансе компании к концу первого квартала составляли 4,028 млрд руб., а заемное финансирование «Мать и дитя» не привлекает. Общий объем квартальных затрат за отчетный период достиг 1,625 млрд руб., включая финальные расчеты по покупке здания под новый госпиталь в Москве.

«Несмотря на высокую базу прошлого года нам удалось сохранить растущий тренд — благодаря нашей диверсификации по профилям, форматам и географии оказания медицинской помощи, обеспечивающей устойчивость к изменению спроса и внешней среды. Мы очень благодарны нашим пациентам за то, что они продолжают выбирать нас в самый ответственный момент своей жизни — для помощи с рождением нового человека»,— прокомментировал гендиректор ГК «МД Медикал» Марк Курцер.

«МД Медикал» — один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России. Компания объединяет 90 современных медучреждений, включая 14 многопрофильных госпиталей и 76 амбулаторных клиник в 35 российских регионах. Владелец сети частных клиник «Мать и дитя», которая специализируется на акушерстве, гинекологии, педиатрии и репродуктивном здоровье.