Песков прокомментировал покушение на Трампа

Президент России Владимир Путин осуждает любые попытки посягательства на жизнь глав государств, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он прокомментировал очередное покушение на президента США Дональда Трампа.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь руководителей государств»,— сказал представитель президента на брифинге.

Стрельба произошла ночью 26 апреля в банкетном зале отеля Washington Hilton, где был организован ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Коул Аллен — 31-летний учитель, забронировавший номер в отеле, — выстрелил из дробовика в агента Секретной службы у входа в зал, его задержали на месте. Господин Трамп предположил, что нападение не было связано с операцией США против Ирана.

