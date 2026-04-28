За счет новой АНО в Нижнем Новгороде будут финансировать немуниципальные объекты

Гордума Нижнего Новгорода одобрила создание автономной некоммерческой организации «Центр развития территорий». Она создается в том числе для финансирования объектов, которые не находятся в ведении муниципалитета и не могут финансироваться через департамент благоустройства, пояснил журналистам глава города Юрий Шалабаев в перерыве заседания.

Среди таких объектов он назвал бесхозные и те, что имеют собственников, но их не всегда можно найти, а объекты нужно срочно привести в порядок.

При этом АНО будет в ведении не департамента благоустройства, а департамента безопасности и мобилизационной подготовки. Почему это так, публично не обсуждали. На заседании думы депутат Татьяна Дружинина назвала вопрос важным, связав его с созданием условий, для ребят, которые вернутся с СВО. «Мы должны им помочь найти себя и адаптироваться к мирной жизни»,— сказала она.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, внесенному мэрией в пакете документов вместе с проектом решения, в связи с созданием организации потребуются дополнительные расходы бюджета в размере 23,5 млн руб.

Галина Шамберина