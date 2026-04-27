На новую АНО в Нижнем Новгороде хотят выделить 23,5 млн рублей

Власти Нижнего Новгорода намерены выделить в 2026 году 23,54 млн руб. на функционирование новой автономной некоммерческой организации «Центр развития территорий». Комиссии гордумы по бюджету и по МСУ 27 апреля рассмотрели этот вопрос на заседании, которое для СМИ и нижегородцев не транслировали. Гордума рассмотрит его на плановом заседании завтра.

Докладчиком выступит директор департамента по безопасности и мобилизационной подготовке. Согласно пояснительной записке, новая АНО необходима для оказания услуг в сфере благоустройства территорий и создания благоприятных условий проживания граждан.

