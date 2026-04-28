Суд не удовлетворил апелляцию на приговор бывшей главе Ростовского облсуда

Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и трех ее бывших подчиненных. Обвиняемые просили смягчить приговор по делу о коррупции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Бывшая судья Золотарева была приговорена к 15 годам колонии, ее бывший заместитель Татьяна Юрова, бывший начальник судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский и бывший председатель Железнодорожного райсуда Ростова Георгий Бондаренко получили сроки от 13 до 6 лет лишения свободы.

Елена Золотарева отказалась присутствовать на процессе, ее интересы представлял адвокат. Остальные подсудимые участвовали в заседании по видео-конференц-связи. Коллегия по уголовным делам крайсуда признала, что оснований для изменения приговора нет. Судебный акт вступил в силу.

В декабре 2025 года Первомайский районный суд Краснодара признал, что в 2022 году Елена Золотарева и Татьяна Юрова получили взятки на общую сумму более 20 млн руб. за вынесение решений по уголовным и гражданским делам. Андрей Рощевский и Георгий Бондаренко выступали посредниками в коррупционных схемах. Ни один из подсудимых не признал вину. Бывшие сотрудники судебной системы настаивали, что факты передачи им денег не доказаны.

Анна Перова, Краснодар