Уверен, многие уже запланировали на майские праздники путешествие на автомобиле. Природа, дача, города в пределах Золотого кольца или визит к родственникам за сотни километров — в любом из этих случаев приятно иметь большой запас хода. Для флагманского внедорожника ROX Adamas этот предел — 1226 км на одном баке и батарее. Создатели машины подчеркивают, что результат подсчитан по реалистичному циклу WLTC, вне лабораторных условий близких к идеальным.

Так за счет чего на таком большом внедорожнике можно, например, дважды съездить из Москвы в Ярославль и обратно? Это заслуга комплекса технологий, архитектуры последовательного гибрида REEV — Range Extended Electric Vehicle. Колеса вращают только электромоторы. Бензиновый 1,5-литровый турбированный двигатель вообще не связан с трансмиссией. У него одна задача — подзаряжать тяговую батарею. Поэтому флагманский внедорожник ROX Adamas едет тихо и плавно, как электромобиль, но без его главного ограничения — жесткой зависимости от розетки. А значит, можно смело отправляться в поездки на сотни километров в любом направлении.

Ключевой элемент гибридного решения ROX Adamas — батарея емкостью 44,5 кВт·ч авторитетного производителя CATL. Пользоваться силовой установкой можно в трех режимах. Чисто электрический — езда только на батарее. В гибридном электроника решает, когда подключить подзарядку от ДВС. А также режим максимального сохранения энергии: генератор запускается в нужный момент и работает сколько нужно, чтобы удерживать заряд аккумулятора на заданном уровне.

Разработчики ROX Adamas предусмотрели еще одну важную технологию — рекуперацию. При торможении или сбросе газа часть энергии от вращения колес возвращается обратно в батарею. Это не только снижает расход, но и дает более комфортное управление практически одной педалью.

Зарядить саму батарею можно от обычной розетки через комплектный кабель переменного тока мощностью 7 кВт. На это потребуется порядка 6,5 часов. Если воспользоваться быстрой станцией с постоянным током, то при зарядке с мощностью до 100 кВт аккумулятор восполнит энергию с 20% до 80% примерно за полчаса, как стандартный перерыв в дальней дороге. Для тех же, кто любит съезжать с трасс на природу, создатели ROX Adamas предусмотрели функцию V2L. Это отдача электроэнергии от автомобиля к внешнему потребителю.

Александр Леви