Эвакуированный из Таиланда врач умер от инфаркта в Омске

На 59-м году ушел из жизни врач-травматолог-ортопед, завотделением Областной детской клинической больницы Михаил Коробейников, сообщил минздрав региона. В феврале, во время отпуска в Таиланде, его парализовало из-за ишемического спинального инфаркта, ухудшение здоровья потребовало его эвакуации спецбортом.

«Врач был доставлен в Омск, проходил лечение от инфаркта спинного мозга в Областной клинической больнице, однако болезнь оказалась сильнее»,— говорится в сообщении.

Михаил Коробейников проработал в системе омского здравоохранения 35 лет, из них 30 лет — в детской горбольнице.

Михаил Кичанов