Число погибших при пожаре на стройплощадке в Москве возросло до трех

При пожаре на стройплощадке жилого дома в Москве погибли три человека, еще семеро пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Из здания эвакуировали 31 человека, продолжается спасение людей со второго этажа.

Пожару присвоен максимальный, пятый номер сложности. По периметру здания установлены подъемные механизмы, внутри работают звенья газодымозащитной службы. Задействовано более 120 человек и 30 единиц техники, уточнили в МЧС.

Пожар произошел сегодня днем по адресу: 2-й Амбулаторный переулок, дом 14. По данным администрации, в здании может находиться более 200 человек.