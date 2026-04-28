Половина квартир на вторичном рынке жилья в Ижевске стоит менее 5 млн рублей

Половина, или 48%, жилья на вторичном рынке недвижимости Ижевска сейчас выставлена на продажу по цене ниже 5 млн руб. за квартиру. Об этом сообщают аналитики сервиса «Циан».

В целом по стране этот показатель составляет 30%. Доля таких квартир на «вторичке» снизилась год к году на 8 п. п. Это связано с устойчивым ростом цен.

Напомним, цена за 1 кв. м в новостройках Ижевска в апреле достигла 138,7 тыс. руб., средняя стоимость квартиры — 7 млн руб.