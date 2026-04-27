Цена «квадрата» в новостройках Ижевска достигла 138 тысяч рублей в апреле

Более 362 тыс. кв. м жилья, или около 6,7 тыс. квартир, на первичном рынке недвижимости Ижевска находилось в продаже в начале апреля. Средняя цена одного «квадрата» достигла 138,7 тыс. руб. (+2,2% за квартал) Квартиры — 7 млн руб. Об этом сообщает сервис цифровой аналитики «Объектив».

В структуре комнатности квартир лидируют компактные форматы жилья. Средний метраж продаваемой квартиры в первом квартале составил около 50,7 кв. м. Наибольшую долю на рынке составляют однокомнатная квартиры — 38% (2,5 тыс. лотов), двухкомнатные квартиры — 36%, студии составляют — 16%, трехкомнатные — 10%, а четырехкомнатные и более — 0,2%.

Как сообщают аналитики сервиса, тренд на малометражность квартир отражает не потребительские предпочтения, а адаптацию застройщиков к ограничениям регулятора на размеры семейных ипотек — до 6 млн руб. «Компактные планировки при росте цен — единственный выход сохранения доступной ипотеке для клиентов по семейной ипотеке»,— считают аналитики сервиса.

«Большая часть клиентов удовлетворила свой спрос в период активных продаж с октября 2025-го по январь 2026 года. Сейчас ожидаем просадку в продажах в периоде февраль-май с постепенным восстановлением в летние месяцы. Дополнительное стимулирование спроса сейчас может быть реализовано только за счет снижения ключевой ставки и повышения доступности рыночной ипотеки»,— рассказал директор по экономике федерального девелопера «Железно» Ярослав Шеин.

Напомним, в 2025 году рынок новостроек в Ижевске продемонстрировал устойчивость на фоне прогнозируемого спада в условиях сворачивания льготной ипотеки и высокой ключевой ставки.