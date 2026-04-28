В Азове реконструируют ЦГБ за 1,9 млрд рублей к 2030 году

В Азове планируют реконструировать Центральную городскую больницу. Проект предусматривает строительство корпусов взрослого и детского поликлинических отделений. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Объект расположен на улице Измайлова, 58. Начальная максимальная цена контракта установлена на уровне 1,9 млрд руб. Согласно условиям контракта, аванс составляет 30%. Приступить к выполнению работ подрядчик должен 1 мая 2026 года, но не раньше даты заключения контракта. Завершить реконструкцию должны к 31 декабря 2030 года, выполнив 17 этапов, прописанных в контракте. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

В расчет контракта не включены затраты на медицинское и технологическое оборудование, которое не относится к строительно-монтажным работам, но необходимо для оснащения объекта. Смета детализирует стоимость каждого этапа. Самыми затратными статьями являются устройство фундаментов и оснований (416,5 млн руб.), внутренние отделочные работы (более 377 млн руб.) и устройство внутренних санитарно-технических систем (282 млн руб.). Кроме того, в перечне работ — возведение несущих конструкций (174 млн руб.), фасадные работы (145 млн руб.) и монтаж слаботочных систем (127 млн руб.). Среди прочих этапов указаны подготовительные работы (28 млн рублей), земляные работы (18 млн руб.), свайные работы (50,8 млн руб.), возведение наружных ограждающих конструкций (4,7 млн руб.) и устройство кровли (36 млн руб.). Кроме того, контракт включает прокладку внутренних трубопроводных систем (79,6 млн руб.), внутренних электротехнических систем (43 млн руб.), а также установку подъемно-транспортного оборудования (39 млн руб.), монтаж технологического оборудования (36 млн руб.) и пусконаладочные работы (3 млн руб.).

Отдельно выделены наружные сети: электрические сети и линии связи (28 млн руб.), канализация (17 млн руб.), водоснабжение (2 млн руб.) и теплоснабжение (7 млн руб.). На благоустройство территории заложено 20 млн руб.

Константин Соловьев