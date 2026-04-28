ЧОП не пропустил граждан-истцов на экспертизу стадиона «Водник»

В Нижнем Новгороде началось проведение экспертизы технического состояния стадиона «Водник», который власти признали аварийным и намерены снести для строительства спорткомплекса и высотных жилых домов в рамках проекта КРТ. Решение мэрии об аварийности объекта коллективно оспаривают жители, по делу была назначена судебная экспертиза.

Однако на территорию стадиона никого, кроме экспертов, из участников дела не пустили. КУГИ администрации Нижнего Новгорода нанял ЧОП «Парус-КБ», сотрудники которого преградили доступ гражданам-истцам, а также представителям правительства, администрации и минимущества, участвующим в гражданском споре. На «Водник» прошли только два эксперта Приволжского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ.

Как сообщили представители истцов, несмотря на то, что Нижегородский райсуд разрешил присутствовать на территории «Водника» всем сторонам спора при экспертном исследовании, КУГИ самовольно установил «санкционированный доступ лиц». В комитете сослались на вероятность возникновения чрезвычайной ситуации на аварийном объекте и пригласили вместе с экспертами сотрудников МЧС дежурить на «Воднике». Не допущенные на стадион граждане отправились писать заявления в отдел полиции.

Иван Сергеев