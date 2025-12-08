«Водник» открыл судебные состязания

В Нижнем Новгороде состоялось очередное заседание по коллективному иску 19 нижегородцев, недовольных закрытием стадиона «Водник». В зале собралось несколько десятков человек: кроме истцов пришли жители Нижегородского района. Были и предприниматели, считающие, что небоскреб на территории «Водника» строить не следует, так как это приведет к транспортному коллапсу в исторической части города. Административный иск граждан к властям разделили на два дела с отдельными требованиями. Одно из них суд решил рассмотреть в гражданском судопроизводстве.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Судебный спор о законности введения режима ЧС на территории стадиона «Водник» в Нижнем Новгороде будет переведен из административного в гражданское судопроизводство. Об этом стало известно во время заседания Нижегородского районного суда 8 декабря, где рассматривалось дело. На заседание пришли авторы коллективного иска к мэрии Нижнего Новгорода и местные предприниматели. Из-за количества желающих присутствовать на заседании для слушаний предоставили самый большой зал.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в сентябре текущего года мэрия Нижнего Новгорода признала стадион «Водлник» аварийным, закрыла его для посетителей и ввела на этой территории режим ЧС. В свою очередь областные власти опубликовали мастер-план комплексного развития территории стадиона. По этому плану футбольное поле сократят, рядом с ним построят ФОК с крытой ледовой ареной, подземной парковкой и спортивными залами. Стоимость этих работ власти оценили в 2 млрд руб. Проект должен будет реализовать частный инвестор.

Чтобы окупить затраты, ему дадут возможность рядом со спортивным объектом построить две жилые высотки. Одна из них может достигать в высоту до 180 м.

На решение главы Нижнего Новгорода о закрытии стадиона в суд подали иск бывший директор «Водника» Алексей Кормаков и еще 18 граждан. В Нижегородском райсуде этот коллективный иск разделили на два дела с разными требованиями. Суд отдельно рассматривает основное дело о незаконности признания стадиона аварийным и дело о введении режима ЧС на территории «Водника».

В рамках второго спора в райсуде выступила соистец Светлана Шартанова. Она считает, что мэрия ввела режим ЧС на территории у «Водника», умышленно не указав причины закрытия стадиона. «Причина не в аварийности „Водника“, а в желании построить на его территории небоскреб»,— уверена госпожа Шартанова. По ее мнению, власти не привели каких-то конкретных обоснований опасности старого стадиона: «Там ничего не обрушилось, никаких травм ни у кого не было, чрезвычайных ситуаций не возникало. В то же время в Нижегородском районе множество действительно аварийных домов, жители которых десятилетиями ждут расселения. Однако эти дома никто забором не обносит, доступ в них совершенно открыт».

По словам Светланы Шартановой, в прошлые годы жители неоднократно просили органы власти отремонтировать «Водник». По этому поводу разрабатывались различные проекты, которые в итоге не были реализованы. При этом из федеральных органов власти на запрос общественников пришел ответ, что Нижегородская область не обращалась с заявкой на софинансирование восстановления стадиона.

«Мы — за ремонт "Водника", но не за его закрытие и КРТ со строительством и уменьшением площадей»,— добавила госпожа Шартанова.

На заседании суда истцы просили приостановить административное дело по режиму ЧС до рассмотрения основного спора о том, законно ли администрация города признала объекты стадиона аварийными и подлежащими сносу. В дальнейшем по этому вопросу граждане намерены просить назначения судебной экспертизы по техническому состоянию «Водника», отметил представитель бывшего директора стадиона Алексея Кормакова.

Судья Виктория Урусова-Черняева не стала приостанавливать дело о режиме ЧС. Она решила перевести его в гражданское судопроизводство, чтобы дело рассматривал другой судья из коллегии по гражданским делам.

Присутствовавшие в суде представители нижегородского бизнеса в перерыве заседания также высказали сомнения о целесообразности строительства высотного дома на «Воднике». Так, предприниматель Галина Ручковская сообщила „Ъ“, что строительство небоскреба в загруженном центре города только усугубит плачевную ситуацию с пробками на прилегающих к стадиону улицах. По ее мнению, в городе достаточно земли на окраинах, где можно и нужно строить небоскребы. Экс-директор компании-застройщика ЖК «Сердце Нижнего» Олег Разживин назвал идею строительства высоток в историческом центре абсурдной:

«Я не вижу в этом ничего, кроме желания власти потрафить коммерческим интересам инвестора».

У представителей мэрии никаких ходатайств по делу не было. Ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев говорил «Ъ-Приволжье» что «Водник» уже не соответствует современным требованиям к спортивным объектам, а за его текущее состояние «просто стыдно». По его словам, у мэрии Нижнего Новгорода нет средств на то, чтобы привести стадион в нормальное состояние. Поэтому принято решение привлечь к этому частного инвестора. В областном минимущества эту позицию городской администрации полностью поддержали.

Рассмотрение дела о законности признания «Водника» аварийным суд рассмотрит 9 декабря. Соответчиком по этому делу проходит мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Роман Кряжев