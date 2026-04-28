Журналисты из Мелитополя получили по 26 лет колонии за помощь разведке ВСУ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух жителей Запорожской области к 26 годам колонии строгого режима. Их признали виновными в оказании помощи ВСУ в нанесении ракетно-бомбового удара по зданию российских правоохранительных органов в Мелитополе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно судебным материалам, гражданина Украины Дениса Глущенко и россиянина Александра Малышева задержали в 2023 году. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (терроризм) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

По версии следствия, оба — журналисты, работавшие в местных СМИ,— были завербованы разведкой ВСУ, вели проукраинский Telegram-канал, а также несколько городских чатов, которые входили в разведывательную медиасеть. Они собирали информацию от подписчиков о местах скопления российских правоохранителей, проверяли ее и передавали украинской стороне. По их наводке в марте 2023 года в Мелитополе был нанесен ракетный удар по зданию, в котором располагались управления ФСБ и Росгвардии по Запорожской области. Российские силовики не пострадали, поскольку успели покинуть рабочие места после объявления воздушной тревоги.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде 26 лет колонии строгого режима каждому.

Александр Дремлюгин, Симферополь