Без правил в спортивном мире порой пытаются действовать не только участники турниров, но и СМИ. На то, как журналисты переиначивают смысл сказанного, многие атлеты и тренеры сетуют даже сейчас. Когда же речь заходит о событиях, происшедших несколько десятков лет назад, трактовки эпизодов могут серьезно отличаться.

Яркий пример — история о том, как известный боксер Мухаммед Али был нокаутирован в Пуэрто-Рико простым любителем. Обычно сообщается, что это случилось, потому что звезда бокса засмотрелась на невероятные формы пуэрториканской танцовщицы и певицы Ирис Чакон. Это неудивительно: девушка в те годы по красоте некоторых частей тела могла поспорить с Дженнифер Лопес.

Тем, кто не верит в произошедшее, могут даже показать видео того нокаута. Но в итоге история все равно оказывается чистейшим фейком. На самом деле тогда Мухаммед Али выиграл нокаутом у Жан-Пьера Купмана. А «нокаут» был разыгран в выставочном бою против местного бойца в рамках телевизионного шоу. Тогда против чемпиона вышел местный комик Дон Чолито. Именно он якобы нокаутировал Али, когда тот засмотрелся на прекрасную Ирис Чакон.

Этот эпизод остался в архивах, и его нередко выдают за реальный нокаут. Уж очень будоражит умы болельщиков история о том, как женские чары заставили проиграть великого бойца.

Владимир Осипов